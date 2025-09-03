Capacitan en Aguascalientes a instituciones para combatir maltrato animal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el fin de fortalecer la atención y protección de los animales de compañía, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), en coordinación con Humane World for Animals México, llevó a cabo un taller teórico-práctico sobre medicina veterinaria forense y manejo de casos de bienestar animal.

La capacitación permitió diferenciar entre maltrato y tutela responsable, además de brindarles herramientas técnicas y legales para actuar en casos de perros y gatos en situación de vulnerabilidad.

En el taller participaron 48 personas de instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Coordinación de Salud del Municipio de Aguascalientes, el Instituto de Servicios de Salud del Estado, el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Cuauhtémoc y organizaciones locales de protección animal, conformando una red interinstitucional en favor del bienestar animal.

Durante los ejercicios se simularon escenarios de negligencia, peleas de perros y lesiones graves, utilizando maniquíes y simuladores en lugar de animales vivos, lo que permitió a los participantes desarrollar habilidades técnicas y éticas en la materia.

El taller fue impartido por la doctora Claudia Edwards, médica veterinaria con más de 20 años de experiencia en bienestar animal y medicina forense, además de directora de programas en Humane World for Animals México y académica de la UNAM.

El programa abordó protocolos de actuación, preservación de evidencia, primeros auxilios veterinarios básicos y la importancia de la coordinación entre autoridades y sociedad civil.

“Este esfuerzo conjunto representa un paso esperanzador para Aguascalientes—hacia una respuesta más humana y coordinada para los animales de compañía, donde cada institución asume su papel y responsabilidades, y el trabajo en equipo fortalece la protección de perros y gatos”, señaló Bárbara Morales, gerente de programa de Animales de Compañía y Enlace de Humane World for Animals México.

Con este tipo de capacitaciones, las instituciones locales buscan avanzar hacia una sociedad más responsable y solidaria con los animales de compañía, reforzando su compromiso con la protección y el bienestar de todos los seres vivos.