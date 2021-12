Capacitan a habitantes de Calvillo para evitar extorsiones

Redacción

Calvillo, Ags.- Como parte de las acciones de prevención que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado bajo el esquema de Mando Coordinado, personal del área de prevención del delito se informa a la población sobre la manera en la que operan los delincuentes y emite diversas recomendaciones para evitar ser víctima de ello.

Conductores, comerciantes y peatones del municipio de Calvillo así como de las comunidades de Bimbaletes El Álamo, Bimbaletes de Atlas, Asientos; habitantes de las comunidades del Águila y el Carmen y Tepezala; recibieron información por parte de los uniformados.

Los policías recomendaron no contestar llamadas de números desconocidos, no proporcionar información personal o de familiares, no creer que los tienen vigilados, avisar a los familiares las actividades diarias, reportar llamadas sospechosas al 911.