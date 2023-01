Cantante María del Sol denuncia robo de documentos en Uber

Redacción

Ciudad de México.-La cantante mexicana María del Sol denunció en redes sociales este martes que fue víctima de robo por parte de un conductor de la plataforma de transporte privado Uber.

Con un video en su cuenta de Instagram, además de historias en la misma red social y algunas publicaciones adicionales, la artista de soul y balada compartió que la mañana del 10 de enero había solicitado el servicio de Uber para enviar unos documentos, sin embargo, estos nunca llegaron al destino.

Los papeles estaban a nombre de uno de sus sobrinos llamado Damián, y a pesar de solicitar ayuda con la plataforma que ofrece el servicio, les daban largas para aclarar la situación.

“Mañana teníamos un juicio y pedimos un Uber en donde mandamos los papeles originales que tiene que ver con mi sobrino Damián; hay papeles muy valiosos y el Uber ha desparecido y ya les pedí que me ayuden”, explicó la cantante a sus seguidores.

También subió una captura de pantalla con los datos del conductor que desapareció con sus papeles: “Nunca llamó, nunca se comunicó, nunca notificó nada y dio por terminado el viaje. Llevo horas tratando de que Uber me responda por su usuario y no han hecho nada”, escribió.

Otra de las impresiones que subió a sus redes sociales es una conversación que sostuvo con el servicio de atención a cliente, donde solo recibía respuestas automatizadas.

“Pasan cuatro horas y sigo sin recibir ayuda ni reporte, ni 0% confirmación de mi paquete. ¿En dónde está, Uber?”, cuestionó.

María del Sol logró recuperar sus papeles

Horas después, compartió con sus más de 41 mil seguidores en dicha red social que logró recuperar los papeles que estaba buscando, aunque no ofreció detalles de cómo fue que dichos documentos regresaron a su poder.

No obstante, aprovechó para aclarar que Uber no le ayudó con su búsqueda, y que al momento no hicieron nada por brindarle la atención que solicitó.

“Encontrados. Gracias a todos por su intención en ayudar! Les agradecemos a cada uno que escribió, compartió, preguntó y oró, a pesar de que Uber no hizo nada”.

¿Qué hacer si un Uber roba tus pertenencias?

Como tal, la página oficial de Uber no incluye la opción de reportar un robo por parte de alguno de sus socios conductores, aunque posee un blog donde explica los pasos a seguir cuando un usuario extravía un objeto en alguno de los vehículos de la aplicación.

De acuerdo con Uber México, lo que tienes que hacer para reportar alguna de tus pertenencias como perdidas o extraviadas desde la aplicación es lo siguiente: