Cantante busca pareja en Internet

Redacción

La cantante Lisset, de 48 años de edad, se encuentra repleta de trabajo con la conducción del programa “Sale el Sol” de Imagen Televisión, lo que ha hecho que postergue sus planes en el sentido amoroso.

Sin embargo, eso no quiere decir que la conductora no quiera tener una pareja, ya que aseguró que en su momento intentó encontrar novio en Internet, pero que no tuvo mucho éxito.

-¿No has intentado buscar a alguien en una aplicación de ligue?

-Ya utilicé Bumble, porque una amiga me metió, pero me bloquearon porque varias personas reportaron que no era yo, ¡hasta ahí tengo mala suerte en el amor!

La famosa confesó que extraña estar en una relación de pareja, las salidas al cine y los arrumacos y que le hubiera encantado tener a alguien a su lado cuando su papá Willy Gutiérrez, falleció.

“Sí, sobre todo en los meses recientes, que han sido de duelo por la muerte de mi padre, Willy Gutiérrez, en enero pasado, y los padecimientos que tuvo mi mamá, Elsa. Me hubiera encantado que alguien me acompañara en esos momentos familiares dolorosos”.

Aún así, Lissete reiteró que tiene muchas ganas de conocer a alguien que sea comprometido, que respete su libertad y que coincidan en su mandera de pensar.

Con información de TV Notas