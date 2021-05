Cantante brasileño muere tras caer del quinto piso de un hotel

Redacción

El músico brasileño Kevin Nascimento Bueno, conocido como MC Kevin, falleció el pasado 16 de mayo después de caer desde el quinto piso de un hotel en el barrio de Barra da Tijuca, en el oeste de Río de Janeiro, informa G1 con referencia a la Secretaría de Salud de la ciudad.

Tras la caída, el cantante, que tenía 23 años, fue llevado a un hospital, donde falleció.

El cantante ere amigo cercano del astro brasileño Neymar, quien lamentó la noticia en redes sociales.

“No me lo puedo creer, 23 años, juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño hacia mí. Teníamos pensado conocernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos. Pero tengo la certeza de que aun así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí”.

La muerte del músico se produce dos semanas después de que celebrara su boda con la abogada Deolane Bezerra en una playa de México.

El caso sigue bajo investigación.