Canta Belinda con Amanda Miguel y celebra éxito de Mentiras, la serie

Redacción

Belinda protagonizó una noche llena de música y celebración durante un evento privado en Los Ángeles, donde fue reconocida por Warner Music tras superar las 100 millones de reproducciones de la banda sonora de Mentiras, la serie. La cantante compartió el reconocimiento con el actor Luis Gerardo Méndez, con quien encabeza la exitosa producción que ha revivido los grandes himnos románticos de los años 80.

La velada tuvo su clímax cuando Belinda interpretó Él me mintió al piano junto a Amanda Miguel, autora original del tema. El emotivo dueto, inesperado para los asistentes, fue grabado por la propia artista y compartido en sus redes sociales, desatando reacciones entusiastas entre sus seguidores y miles de visualizaciones en TikTok e Instagram.

“Fue un momento mágico”, comentó una asistente al evento, donde se percibía un ambiente íntimo y festivo. La intensidad de la interpretación y la conexión entre ambas cantantes provocaron una ola de elogios por parte de los fanáticos, quienes celebraron la vigencia del tema y la capacidad de Belinda para darle nueva vida.

La celebración continuó con un momento más relajado, cuando Belinda, Amanda Miguel y Luis Gerardo Méndez aparecieron en un clip improvisado cantando de forma divertida el mismo tema, dejando ver la complicidad y el entusiasmo detrás del proyecto que los une.

Como si no fuera suficiente, Belinda sorprendió en un momento más íntimo al interpretar My Heart Will Go On, el clásico de Celine Dion, con una versión que dejó en claro su dominio vocal y sensibilidad artística.

La banda sonora de Mentiras, la serie ha logrado posicionarse como un fenómeno musical, con nuevas versiones de baladas como Detrás de mi ventana, Acaríciame y La ocasión para amarnos, que han conectado con una nueva generación de oyentes sin perder la esencia de los temas originales.