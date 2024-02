Canelo quiere cobrar más por pelear fuera de EU

Redacción

EEUU.- Saúl ‘Canelo’ Alvarez además de precisar a su próximo rival en el mes de mayo, sigue definiendo el camino que tendrá su carrera en este 2024, de ahí que el pugilista tapatío y su equipo se encuentran analizando si pactar una tercera pelea, pero en territorio árabe, concretamente, en Arabia Saudita.

Ante esto, el campeón indiscutido de las 168 libras fue contundente, asegurando que sólo hay una razón por la cual saldría de suelo estadounidense.

“Si me pagan el doble de lo que gano ahorita, sí voy para aquellos lados, si no, qué necesidad. A estas alturas de mi carrera no es que ande necesitado, pero creo que tengo que ver por mi patrimonio más que nunca”, comentó Saúl Alvarez para TV Azteca.

Asimismo, el ‘Canelo’ no descartó la posibilidad de regresar a pelea en México, teniendo como objetivo la cancha del Estadio Azteca.

“Y el Estadio Azteca, ¿por qué no? Siempre pelear en México me motiva muchísimo, es muy complicado hacer una pelea aquí y de es magnitud, lo digo por experiencia (por la pelea en Guadalajara el añ pasado), pero claro, siempre existe la posibilidad de venir a pelear a México”.

Se debe recordar que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene 19 títulos mundiales que ha sumado en peso supermediano, superwelter, welter y semipesado.

*Con información de El Gráfico.