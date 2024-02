Candidato de Morena tendrá que pagar reparación daño moral a activista

Redacción

Guanajuato.- Por el daño moral que causó con “calificativos despectivos” usados en sus programas de noticias, el candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato, conductor y dueño del canal TV8, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, fue condenado a pagar 500 mil pesos al activista y abogado, Roberto Saucedo Pimentel.

Así lo determinó el magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Arturo Razo Tapia, que dictaminó: “Se condena a Jorge Antonio Rodríguez Medrano al pago de la cantidad de 500,000.00 quinientos mil pesos, a favor de José Roberto Saucedo Pimentel, por concepto de pago de daño moral, en su modalidad de condena económica”.

En el año 2020, Roberto Saucedo promovió un juicio por daño moral porque el dueño de Grupo Televisivo Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, comenzó a atacarlo tildándolo de golpeador de mujeres, abusador, loco, mugroso, entre otros, señala el expediente de la sentencia.

Originalmente, un juzgado civil había emitido una sentencia, en la que Rodríguez Medrano fue condenado a pagar 100 mil pesos y a publicar seis veces en el periódico de mayor circulación un extracto de la sentencia, así como en su canal de cable y en el Facebook de TV8.

La sentencia marca un precedente sobre el daño moral que pueden causar medios de comunicación, comentó en rueda de prensa Roberto Saucedo Pimentel.

Recordó que, entre el año 2017 y 2018, hubo un juicio familiar entre él y su ex esposa por la custodia de los hijos. Roberto Saucedo recordó que su ex pareja es amiga de Jorge Antonio Rodríguez, a quien pidió su apoyo.

“En seis cápsulas se refiere a mi como loco, golpeador, idiota, bipolar, entre otros calificativos dañosos y despectivos con el objetivo de desprestigiar mi imagen. Hizo pública una receta de un medicamento controlado, que yo en ese entonces tomaba, esto es parte de la vida privada, en esto no se debe meter nadie porque excede los límites de la libertad de expresión”, manifestó.

Agregó que el candidato y conductor llegó a decir al aire que si lo veían en la calle no se acercaran a él porque estaba loco.

El Juzgado Primero Civil condenó a Jorge Antonio Rodríguez a pagar 100 mil pesos, la sentencia se apeló por las dos partes, por la nueva determinación tramitaron un juicio de amparo y el magistrado Arturo Razo emitió una condena pecuniaria de 500 mil pesos, relató el activista.

Roberto Saucedo comentó que el candidato y dueño de TV8 se enteró que daría una rueda de prensa para informar de la sentencia y utilizó su espacio de televisión para demeritar el trabajo del Poder Judicial diciendo a su audiencia que “hay dados cargados”.

En el noticiero nocturno, Jorge Antonio Rodríguez afirmó que los medios de comunicación que han sacado notas sobre él -por el juicio de paternidad- son envidiosos, no tienen principios, valores, que difaman e inventan mentiras.

“Yo nunca he dicho mentiras y lo que he dicho de ese señor -Roberto Saucedo- que no se aguanta, se lleva y no se aguanta, no son mentiras, de ahí que nos estamos defendiendo. Una cosa es tener el contubernio de las autoridades y otra es entender las leyes a favor de la verdad”, manifestó el candidato de Morena en su noticiero.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisa la postulación de Rodríguez Medrano porque tiene un juicio de paternidad, iniciado por dos hijos no reconocidos, así como una impugnación por su designación.

Militantes también denunciaron que en un programa Jorge Antonio Rodríguez ha insultado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamándolo “cacas” y “cabeza de pañal”.

*Con información de La Jornada.