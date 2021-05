Candidato de Morena a la alcaldía se deslinda de acusaciones del PAN

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Arturo Ávila, candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes, presentó ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, una denuncia con la que se tendrá que esclarecer el origen de los videos presentados públicamente por el Partido Acción Nacional (PAN) en los que supuestamente es acusado de pagar para que un par de sujetos vandalicen los pozos de agua potable en la capital.

En el video de acusación, en el que se entrevista a los presuntos implicados, se realiza una entrevista que viola el debido proceso, material que no fue presentado como evidencia en la denuncia del PAN realizada ante la Fiscalía General. “La autoridad llegará al fondo, para saber si fueron sometidos a algún acto de coacción o amenaza para hablar en videos, para cometer una conducta ilícita o para hacer lo que tengan que hacer”, señaló.

Detalló que, en reunión con la vicefiscalía, reconoció que el material videográfico no es de su pertenencia y que quienes detuvieron a los acusados fueron policías municipales.

“La policía municipal creó esta narrativa delictiva para tratar de involucrarme en un hecho en el que no tengo nada que ver, fíjense como son las cosas, los videos que se presentaron en el PAN no los presentaron como evidencia en la fiscalía”, subrayó Arturo Ávila.

Ante esta situación, donde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detiene a los involucrados y luego aparece un video presentado públicamente por el PAN, pidió que se investigue a fondo para encontrar a los responsables de falsear información y tratar de incidir en la decisión de la gente, constituyendo así un delito electoral.

En las inmediaciones de la Fiscalía General, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, relató que desde un día antes envió un mensaje vía redes sociales, en el que advirtió que el equipo de Leonardo Montañez, había planeado una serie de supuestos hechos para tratar de desprestigiar su nombre ante las preferencias del electorado. “Anticipé también que esta información yo la había obtenido porque un salvoconducto de la campaña de Leonardo, había entrado en contacto conmigo para decirme que esa evidencia que tenían era solo el inicio de una campaña sucia que iban a iniciar en contra mía, a partir de este momento, si yo no dejaba de seguir denunciando la corrupción que existe en el municipio de Aguascalientes”.

En el video presentado por los agresores panistas en contra de Arturo Ávila, se plantean supuestos actos vandálicos realizados por un par de sujetos, quienes pertenecen a una comunidad indígena, no tienen relación con el candidato, se dedican a la venta de muebles y llevan 16 años viviendo en Aguascalientes; por lo que sus familias ya están en el trámite conducente para defender su libertad e inocencia.

La Fiscalía solamente cuenta con una denuncia que estima un daño de 10 mil pesos a un solo pozo, mientras que el PAN asegura que fueron 16 pozos dañados por un monto mayor a 3 millones de pesos.

Arturo Ávila lamentó que el PAN pretenda que la campaña para la Presidencia Municipal de Aguascalientes se convierta en una confrontación y riña, basada en mentiras y calumnias que anulan el ánimo de los aguascalentenses para participar en un proceso electoral. Por ello hizo un llamado a la Presidenta Municipal, el Secretario de Seguridad Pública, al candidato del PAN y a su dirigente local a que aclaren si la grabación se hizo en las insolaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C-4).

“Aguascalientes no merece haber puesto en manos de delincuentes la contienda electoral, no se merece haber puesto en manos de estrategias de otros países, esta contienda electoral, no se merece que no tengamos una campaña de propuestas, no se merece que todos los días estén realizando y fabricando situaciones que no son ciertas, pensando que así nos van a ganar. Nosotros estamos seguros de que vamos a ganar”, concluyó.