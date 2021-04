Candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, tiene al borde del embargo su empresa por adeudo al IMSS

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El abanderado de Morena a la presidencia municipal de esta ciudad, el polémico empresario, Arturo Avila está emplazado a embargo por la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que no pagó los meses de enero y febrero del año en curso las cuotas de sus trabajadores en la empresa IBN Industrias Militares.

Por tal motivo el IMSS está en calidad de ejercer un embargo en las próximas horas, luego de que Avila Anaya adeuda la cantidad cercana a los 794 mil pesos incluidos multas y recargos.

El Clarinete cuenta con copia de la documentación que este viernes se le notificó en la sede de la empresa dedicada a la fabricación de chalecos blindados y el blindaje de vehículos para el uso de corporaciones policiacas, militares e incluso de civiles entre otros menesteres.

Este diario digital logró conocer de manera extraoficial que también se mantiene el adeudo de la cuotas en el mes de marzo con lo cual la cantidad total supera el millón de pesos. Aunque hay que señalar que todavía cuenta con unos días para liquidar lo correspondiente al mes de marzo y el de abril próximo a concluir.

Avila Anaya tendrá que liquidar esta cantidad so pena de ver aseguradas sus instalaciones y el mobiliario industrial menaje con que cuente al interior de la misma.

Sin duda este no ha sido un buen año para el polémico empresario, luego de que en marzo pasado la Auditoría Superior de la Federación inhabilitó a su empresa por 2 años para poder participar como proveedora del gobierno federal luego de que falseó información para participar en una licitación de chalecos blindados asegurando que cubría los requisitos mínimos de seguridad de estos aditamentos.

Además en ese mismo mes, el candidato guinda reveló que formó parte durante un año de tristemente célebre la Secta NXIVM cuyo líder Keith Raniere fue sentenciado a 120 años de prisión por trata de blancas y otros delitos sexuales.

Parece que el propio experto en seguridad como se autodefine no se apega a los principios del partido Morena, que son; No Mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Aquí la copia de los documentos donde se evidencia el adeudo con la delegación del IMSS.