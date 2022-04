Candidatas no deben tomar a la ligera la seguridad de las mujeres: Contreras

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las candidatas a la gubernatura de Aguascalientes no deben tomar a la ligera el tema de seguridad hacia las mujeres, señaló Angélica Contreras representante de la asociación civil “Cultivando Género”.

En entrevista con El Clarinete, la activista resaltó que las candidatas no deben pensar solamente en las acciones a emprender después de una agresión contra alguna mujer, sino que también deben considerar la forma de prevenir estas violencias con el objetivo de tener menores índices a largo plazo.

“No pueden ya tomarse a la ligera el tema de la seguridad hacia las mujeres porque garantizar la seguridad de las mujeres desde la prevención va a traer a la larga que disminuya justamente el índice de delitos como feminicidios, violación, acoso sexual, etcétera”.

De igual manera, apuntó que el gobierno estatal no debe depender del trabajo que se haga desde el Instituto Aguascalentense para las Mujeres, sino trabajar para coordinarse con el resto de las dependencias municipales, basándose en un presupuesto adecuado para ello.

“Tienen que pensarlo de forma interinstitucional, no solamente lo que le corresponde hacer al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, sino cómo vas a hacerle para que todas las instancias trabajen desde esto y esto implica también presupuesto”.

Contreras destacó que las campañas ofrecidas por las cinco candidatas tienen poco de haber comenzado, sin embargo, las invitó a acercarse a las asociaciones civiles para discutir las problemáticas que se viven en Aguascalientes, analizar sus propias propuestas y escuchar las críticas que se puedan hacer respecto a sus proyectos.