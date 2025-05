Cancelan visa a Julión Álvarez y suspende concierto en Arlington, Texas 

Redacción

Ciudad de México.-El esperado concierto de Julión Álvarez en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ha sido postergado debido a complicaciones migratorias que impidieron su entrada a territorio estadounidense.

La presentación, programada para mañana sábado, debía reunir a más de 50 mil asistentes en un evento ya vendido en su totalidad.

Le quitan la Visa Americana a Julión Álvarez

Según un comunicado conjunto de los organizadores CMN y Copar Music junto con la oficina del artista, la presentación tuvo que ser suspendida ante lo que calificaron como “situaciones fuera de control”.

Posteriormente, fue el propio cantante quien confirmó que la causa principal fue la cancelación de sus visas laborales, notificada oficialmente la mañana de este viernes.

“Un saludo de Julión Álvarez, a todo nuestro público y a quienes mañana nos esperaban en el estadio AT&T. Desgraciadamente tenemos que informarles que el evento no se realizará por causa y motivo de cancelación de nuestras visas de trabajo que hoy por la mañana recibimos formalmente. No tenemos la posibilidad de llegar a EU y cumplir con el concierto. Está fuera de nuestras manos, es lo que tengo de información y puedo compartir. Era un estadio que ya estaba agotado, el escenario ya está montado, el personal del equipo de trabajo ya estaba ahí, no pudimos llegar a abrir ese compromiso. Es lo único que tengo de información, y se tomó la decisión de que se pospone o estaremos a expensas de lo que sigue. Los boletos son válidos aún, a quien guste y puede ir a exigir su reembolso. Muchísimas gracias por el apoyo, cariño y lleno total que ya esperábamos disfrutar. Mil disculpas a todos, si Dios lo permite, estaremos en contacto para darles más información”.

El equipo del intérprete sinaloense asegura estar coordinando con los promotores la nueva fecha del espectáculo, mientras reitera que las entradas ya adquiridas seguirán teniendo validez para la futura función.

Este revés inesperado no ha mermado el entusiasmo de sus seguidores, quienes han expresado su respaldo en las redes sociales del cantante.

Julión Álvarez, reconocido por su cercanía con el público, agradeció el afecto y la comprensión ante esta eventualidad que escapa de su control.

