Cancelan eutanasia de Martha Sepúlveda, la colombiana que moriría este domingo

Este sábado, el Instituto Colombiano del Doctor canceló la eutanasia programada este domingo de Martha Sepúlveda, la mujer que se convertiría en la primera persona en el país en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal.

El instituto determinó que la situación “no cumple con los criterios” de terminalidad.

“Al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité […] se concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el día 10 de octubre de 2021”, indica el comunicado del organismo.

Martha ha luchado contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que le ha quitado la posibilidad de caminar y desplazarse por sí misma.

Su abogada, Camila Jaramillo Salazar, comentó que con la decisión del instituto “se vulneró su derecho a la vida digna y desconoció la protección a la dignidad humana, instrumentalizándola y obligándola a extender su sufrimiento de manera ilegal e ilegítimo”.

La mujer de 51 años estaba lista para morir e, incluso, había apagado su celular. Ella no supo de la misa que se había oficiado en su nombre, ni de la petición que le hizo la Conferencia Episcopal Colombiana para que reconsiderara su decisión.

“Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, expresó Martha en días pasados ante un noticiero local.

Martha Sepúlveda celebra la noticia de su muerte este Domingo 10 de Octubre luego qué su EPS que le permitiera acceder a la eutanasia. pic.twitter.com/W95a9iewJH — Leonnkass1 (@leonnkass1) October 4, 2021

