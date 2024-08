Cancela Milei viaje a México

Redacción

Buenos Aires, Argentina.- El Presidente de Argentina, Javier Milei, suspendió su viaje a México que tenía planeado esta semana y en su lugar asistirá a un acto de aniversario de la Bolsa de Comercio en Rosario.

El Presidente argentino Javier Milei tenía planeado viajar a México para la cumbre de Conferencia de Acción Política Conservadora, que se realizará el 24 de agosto.

Por la mañana, el vocero de la Presidencia Manuel Adorni había confirmado la visita, y agregó que no existía una solicitud formal del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de reunirse con Milei.Sin embargo, por la tarde medios argentinos reportaron que la visita se había cancelado sin dar motivos más allá de la confirmación de que Milei acudiría del evento en Rosario. La cuenta de X del Mandatario reposteó una publicación que confirmaba su participación en el aniversario.

López Obrador declaró en su conferencia diaria del 13 de agosto que no recibiría a su homólogo argentino tras darse a conocer la noticia de la visita.

"Este es un País libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema", agregó.Sin embargo, cuando se le preguntó si recibiría a Milei, el Presidente mexicano fue contundente: "No, porque no coincido con su manera de pensar y su manera de ser".

