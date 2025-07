Cancela Alejandra Guzmán todos sus conciertos de 2025 por cirugía de emergencia

Redacción

Alejandra Guzmán anunció la cancelación total de los conciertos que tenía programados para el resto de 2025, luego de someterse a una cirugía de emergencia que la obliga a priorizar su recuperación médica.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la cantante informó que fue intervenida el pasado 18 de julio, poco después de presentarse en Monterrey, y que por recomendación de sus médicos deberá suspender su agenda de presentaciones. “Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey”, señaló.

La intérprete explicó que todas las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas fechas que se anunciarán en los próximos meses. Para quienes lo prefieran, también se habilitará la opción de reembolso. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsa a seguir adelante”, escribió.

La decisión llega semanas después de que desmintiera rumores sobre una supuesta recaída en el alcohol tras la muerte de su madre, lo que confirma que atraviesa un periodo de vulnerabilidad física.

Pese a la pausa obligada, Guzmán adelantó que trabaja en una nueva canción que será lanzada pronto y dejó un mensaje esperanzador para sus seguidores: “Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La Reina del Rock volverá con más fuerza”, expresó.

La cancelación de la gira representa un giro inesperado en su agenda artística, pero también refuerza el compromiso de la cantante con su bienestar y con el regreso a los escenarios en mejores condiciones.