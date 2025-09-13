Canasta básica se encarece más que la inflación y pega en alimentos

25.3 C
Redacción
Ciudad de México.- No todas son buenas noticias en nuestro país, luego de que en agosto los mexicanos necesitaron en promedio 4 mil 722 pesos en la ciudad y 3 mil 394 en el campo para no estar en pobreza, según INEGI. La canasta alimentaria urbana subió 4.1% anual, por encima de la inflación general de 3.6%. Los culpables: comer en la calle se encareció 7.6% y el bistec de res se disparó 18%, mientras que la carne molida subió 16%.
Atentos todos: cuando la comida sube más que la inflación general, significa que los hogares mexicanos que no ven sus sueldos crecer al mismo ritmo tienen que recortar gastos en otras cosas.