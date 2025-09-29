Canalizan a 80 jóvenes detenidos por consumo de drogas en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Al menos 80 adolescentes detenidos por faltas administrativas en esta capital han sido canalizados a Centros de Integración Juvenil para atender problemas de consumo de drogas, principalmente cristal y marihuana.

Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica del municipio, detalló que desde abril, cuando inició el programa de atención a jóvenes, se han recibido 580 casos, de los cuales 80 corresponde a canalizaciones relacionadas con consumo de sustancias.

“El consumo de drogas y más sobre el tema del cristal, está en aumento lo que llevo yo en el C4. La mayor parte de la canalización está para los Centros de Integración Juvenil que dentro del tamizaje sí están establecidos como parte de un consumo tanto experimental como ya sea un consumo de forma permanente”, señaló.

El funcionario precisó que el mayor número de atenciones se concentra en adolescentes detenidos por conductas que derivan en su paso por el Juzgado de Justicia Cívica.

“Desde abril que inició el programa (se han llevado) un total de 580 hasta este momento. Ahorita tan solo lo hemos llevado de estos 580 las canalizaciones que tenemos. Son 80 adolescentes, de los 580 que llevamos”, explicó.

De Luna Martínez sostuvo que la prevención debe iniciar en casa.

“Nosotros lo que queremos es la prevención, porque ya cuando hay un consumo o hay una integración en este tema de conflictos ya es muy difícil que lo podamos detener. Entonces, sí exhortar a los papás en este mecanismo que tenemos de adolescentes”, subrayó.