Canaco promoverá amparos contra Padrón de Telefonía Móvil

Redacción

Aguascalientes, Ags,- Tras calificar el Padrón Nacional de Telefonía Móvil que promueve le gobierno federal como una medida que raya en lo absurdo, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, adelantó que se promoverán amparos en contra de dicha medida desde Aguascalientes.

El empresario, advirtió que dicha iniciativa viene a perjudicar a los inocentes y no a los culpables de los delitos, por lo que tampoco viene a resolver el problema de la inseguridad que se tiene en el país, ni mucho menos inhibe el delito.

Posteriormente manifestó que no hay garantías de que dichos padrones no lleguen a manos de mucha gente, entre otros ellos a la delincuencia.

Criticó que los legisladores federales estén más preocupados en hacer cambios en la ley que por exigir la aplicación de la misma en toda la extensión de la palabra.

Un mal manejo de los datos de los usuarios puede ser perjudicial para la ciudadanía, donde por el hecho de tener la huella digital, iris y datos personales significaría tanto como entregar las llaves de la casa para que cualquiera pudiera entrar, subrayó.

En última instancia reiteró en la promoción de amparos al no permitir una violación a las derechos individuales, donde iniciativas como esta solo se dan en aquellos países en los que no existe la democracia.