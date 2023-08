Canacar se deslinda de paro de camiones la próxima semana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), se deslindó de la convocatoria para la realización de un paro de camiones este próximo 29 de agosto a nivel nacional y en Aguascalientes.

El presidente de la Canacar en la entidad, Roberto Díaz Ruiz, indicó que se trata de una movilización de la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC) que realizará en las carreteras del país.

El empresario mencionó que dicha organización está en todo su derecho de manifestarse en los temas que considere de interés, en este caso la inseguridad que les llega a todos en este sector, sin embargo, desde la cámara que representa consideran que afectar a terceros no es una solución.

“Nosotros le apostamos más al diálogo con las autoridades, porque no se vale afectar a terceros, la población o los automovilistas no tienen la culpa, imagínate una emergencia cuando se den estos bloqueos, entonces consideramos que no es la solución”, remató.