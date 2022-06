Campañas en Aguascalientes costaron más de 53 millones

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Con el término de las campañas, el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) arroja que la jornada electoral que se llevó a cabo en Aguascalientes tuvo un valor superior a los 53 millones de pesos.

La información que tiene corte hasta este martes indica que el Proceso Electoral Local Ordinario de Aguascalientes tuvo un total de gastos equivalentes a 53 millones 892 mil 541 pesos y 96 centavos, con un excedente de 19 mil 278 pesos y 50 centavos, esto respecto a la cifra que se reporta como total de ingresos.

La candidata que reflejó un excedente en su total de gastos fue Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena. Según la plataforma, la ex candidata tuvo un total de ingresos de 14 millones, 665 mil 963 pesos y 17 centavos, aunque tuvo un total de gastos de 14 millones 685 mil 607 pesos y 57 centavos, es decir, una diferencia de 19 mil 664 pesos y 40 centavos.

En caso contrario, la candidata que no llegó a gastar el total de sus ingresos fue la ex aspirante Martha Cecilia Márquez Alvarado, ya que contaba con un ingreso de 6 millones 586 mil 136 pesos y 60 centavos, pero gastó 6 millones, 585 mil 771 pesos y 20 centavos, es decir que le sobraron apenas 365 pesos.

El resto de las candidatas llegaron justo a su límite de ingresos.

María Teresa Jiménez Esquivel, de la coalición PAN, PRI y PRD tuvo una campaña con un gasto total de 16 millones 955 mil 241 pesos y 23 centavos, que es la cifra más alta. Por su parte, Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, reportó un gasto de 13 millones 255 mil 273 pesos y 73 centavos, mientras que Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, de Fuerza por México, registró un gasto de 2 millones 410 mil 648 pesos y 23 centavos.

En comparación con el resto de las entidades que celebraron elecciones a gobernador el domingo pasado, en Aguascalientes se gastó la menor cantidad de recursos. En contraste, la entidad más ‘cara’ fue Tamaulipas, donde las campañas gastaron 144 millones 226 mil 93 pesos y 79 centavos.