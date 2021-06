Campañas cierran con normalidad en Aguascalientes: IEE

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las actividades que se realizaron durante el periodo de campañas por parte de los partidos políticos, así como por las candidatas y candidatos que buscan un puesto de elección popular transcurrieron con normalidad, consideró el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz. que

“De manera general creo que las campañas transcurrieron sin novedad, tuvimos una incidencia de denuncias pero creo que dentro de lo normal, así lo calificaría. Estas campañas electorales, sí recibimos denuncias pero pueden ser calificadas dentro de la normalidad”, dijo en entrevista con El Clarinete.

Señaló que si bien la autoridad recibió denuncias e incluso, solicitudes de protección por parte de una candidata en el municipio de Asientos, el tema no tuvo relación o impacto en otros ayuntamientos.

“Tuvimos un par de solicitudes de protecciones con candidatos, como por ejemplo una candidata de la coalición PAN-PRD en Asientos, que solicitó protección por algunas agresiones que recibió su equipo de campaña, pero son situaciones aisladas”

Por parte del IEE, Landeros Ortiz destacó que la autoridad local realizó un esfuerzo inédito en Aguascalientes, ya que la pandemia colocó otras circunstancias para la jornada electoral. Entre las diversas actividades, destacó la organización de debates virtuales para los once municipios de Aguascalientes, así como para cada uno de los distritos locales.

“Garantizamos al electorado que no se quedara ni una sola demarcación donde habrá una elección que no tuviera un espacio en particular para que los electores del distrito o municipio pudieran conocer y evaluar el desempeño de sus candidatos”

Las próximas horas serán las últimas con las que contarán las candidatas y candidatos que buscan diversos puestos de elección popular para realizar actividades de proselitismo en los municipios y distritos de Aguascalientes.

La veda electoral comenzará a partir del primer minuto de este jueves 3 de junio y será hasta el día 6 cuando la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto en las más de mil 700 casillas que se instalarán en la entidad.

En este sentido, Landeros Ortiz llamó a la ciudadanía a informarse sobre quiénes son sus candidatos y sus propuestas, así como a conocer el distrito en el que residen.