Camilo revela que Evaluna se comió la placenta tras el nacimiento de su bebé

Redacción

A principios de abril, Camilo y Evaluna Montaner recibieron a su primer bebé, a quien llamaron Índigo. Con ello, la cantante aprovechó para sumarse a una tendencia entre las mamás.

En una entrevista en el programa ‘La Resistencia’, el colombiano reveló que su pareja se comió la placenta después de dar a luz.

“A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió”, reveló Camilo, pero esa no fue su única polémica declaración, pues también habló de la primera vez que su hija hizo sus necesidades: “El meconio es fascinante, es muy fantástica y la textura fantástica… Le tomé fotos y todo, las tengo guardadas”, detalló.

También expresó su preocupación debido a que su esposa decidió que el parto fuera en casa.

“El hecho de que Eva tomará la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina, es importantísimo. Como papá, yo decía: ‘¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso’, y mi esposa me respondía: ‘¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso sin pensar en temores? Todo va a salir bárbaro”.

Finalmente, Camilo aceptó que Índigo tiene muy buenos genes: “Tiene muy buenos genes, menos mal tiene más los genes de Evaluna, es guapísima mi bebé”, concluyó.

Con información de TV Notas