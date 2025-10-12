Cambiar el “Lo Siento” por “Gracias” mejorará tus relaciones

La disculpa es, sin duda, una herramienta clave de la inteligencia emocional, necesaria cuando se causa una molestia real. Sin embargo, recurrir al “lo siento” de forma automática e innecesaria puede proyectar inseguridad y desviar el foco de la interacción hacia la culpa.

Por ello, expertos en comunicación y psicología señalan que existe una estrategia lingüística más positiva y constructiva utilizada por personas con una inteligencia emocional superior a la media: sustituir el “lo siento” por la palabra “gracias” en ciertas situaciones.

Shadé Zahrai, científica del comportamiento formada en Harvard, subraya que cambiar el lenguaje de disculpa a agradecimiento deja una impresión más positiva y evita la percepción de debilidad.

“Disculparse por cosas que no merecen una disculpa suele surgir del deseo de mostrar respeto, obtener aprobación externa o evitar conflictos, pero disculparse demasiado proyecta falta de convicción en tus opiniones, lo que puede hacer que otros cuestionen tu credibilidad y te haga parecer débil e inseguro”, explica Zahrai en declaraciones al portal Trendencias.

El problema surge cuando la disculpa se usa para suavizar situaciones incómodas o por errores menores que no requieren un gesto de arrepentimiento, como llegar unos minutos tarde o cometer una pequeña equivocación en una tarea. En estos escenarios, el “lo siento” centra la atención en lo negativo: el error y la culpa.

La alternativa emocionalmente inteligente consiste en reenfocar la interacción hacia la gratitud. En lugar de decir “Lo siento por llegar tarde”, la persona con mayor inteligencia emocional diría: “Gracias por la paciencia” o “Gracias por esperarme”.

Este giro estratégico ofrece beneficios como reconocimiento positivo, fortalecimiento del vínculo, mejora de la autoestima.

Con información de Trendencias.com

Foto: Warner.