¿Cambian las transferencias bancarias en México? Mira esto

Las transferencias bancarias que realizas desde tu celular cambiarán a partir de octubre de este año, luego que se implementará en México el Monto Transaccional del Usuario (MTU). Una nueva regulación diseñada para reforzar la seguridad en las transacciones digitales y reducir el riesgo de fraudes.

El MTU es una herramienta que te permitirá fijar un límite diario para las transferencias de dinero que realices a través de tu banca en línea o aplicación bancaria. El objetivo es que los bancos puedan detectar movimientos sospechosos o inusuales. Esta medida, respaldada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es aplicable a todas las instituciones bancarias en el país.



El MTU te da el control para decidir la cantidad máxima de dinero que puedes transferir en un día, semana o mes. Por ejemplo, puedes establecer un límite de $10,000 pesos diarios o un tope diferente para cuentas nuevas o de otros bancos. Aplica a diversas operaciones, como transferencias, pagos de servicios y transacciones con SPEI o CoDi, funcionando como una capa adicional de seguridad para proteger tus finanzas.

¿Cómo lo activas y qué pasa si no lo haces?

A partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos estarán obligados a ofrecerte la opción de configurar el MTU. Aunque no es obligatorio para los clientes, es altamente recomendable hacerlo.

Si no configuras tu límite antes del 30 de septiembre, tu banco asignará un monto automático de aproximadamente $12,800 pesos. Esto podría limitar tu capacidad para realizar transacciones más grandes. Por eso, es importante que ajustes el MTU según tus necesidades financieras para evitar cualquier inconveniente.

Con información de El Financiero.