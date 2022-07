Camavinga cambia el fútbol por la moda

Redacción

España.-El jugador del Real Madrid, a sus 18 años, se ha convertido en el primer futbolista que viste para la prestigiosa marca de ropa, Balenciaga. El jugador francés, que continúa disfrutando de sus vacaciones de verano, se ha mostrado muy activo en sus redes sociales con unos looks algo llamativos.

El joven centrocampista francés, gran amante del mundo de la moda, acudió hace pocas semanas, junto a su compañero de equipo Alaba, a la Semana de la Moda de París. La exitosa e influyente marca de ropa ‘ficha’ a Camavinga para su segundo desfile de alta costura de Demna Gvasalia.

Eduardo Camavinga just became the first football player to walk for Balenciaga ✨ pic.twitter.com/fRvbzpiXWx

— VERSUS (@vsrsus) July 6, 2022