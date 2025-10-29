Cam Skattebo se despide de la temporada de NFL tras brutal lesión

Redacción

El novato sensación de los New York Giants, Cam Skattebo, fue sometido a una cirugía de emergencia la noche del domingo luego de sufrir una escalofriante dislocación de tobillo durante el partido ante los Philadelphia Eagles. El corredor de 22 años no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

La jugada ocurrió en el segundo cuarto, cuando un pase de rutina terminó en tragedia. Al intentar atrapar el balón, el pie derecho de Skattebo quedó atrapado en una posición antinatural. La escena fue tan impactante que varios jugadores se apartaron mientras el estadio guardaba silencio.

El entrenador Brian Daboll confirmó el lunes que la operación fue exitosa. “Está recuperándose y obviamente lo extrañaremos”, dijo al mostrar un mensaje que recibió del jugador a las 4:08 de la mañana. “Esa personalidad infecciosa… recibir ese texto a las 4:08… ese es Skat”.

Antes del accidente, Skattebo vivía una campaña brillante. En el primer cuarto del juego había conseguido su séptimo touchdown del año, y acumulaba 410 yardas terrestres y siete anotaciones totales, cifras que lo convertían en una de las revelaciones más destacadas entre los novatos.