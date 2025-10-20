19.2 C
Calvillo impulsa obras de rehabilitación y mejora de infraestructura básica

 Redacción

Calvillo, Ags.-El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa fortaleciendo la infraestructura básica en distintas zonas del municipio, se dio el banderazo de arranque de la rehabilitación de la red de alcantarillado y la construcción de guarniciones y banquetas en la calle Miguel Hidalgo, de la comunidad El Crucero de Las Pilas, así como de la rehabilitación de las redes de alcantarillado y agua potable en la calle Tehuantepec Norte, del Fraccionamiento Magisterial, importantes proyectos que mejorarán la calidad de vida de las familias.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, destacó que estas obras tienen como propósito mejorar la calidad de los servicios públicos, optimizar el uso del agua y garantizar espacios más seguros, dignos y funcionales para las familias, consolidando un municipio con infraestructura moderna y sostenible.

