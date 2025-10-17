19.1 C
Aguascalientes
17 octubre, 2025
Tendencias

Lupillo Rivera emprende acciones legales en contra de Belinda

Glosa del informe: Galaviz polemiza por riñones, Martínez recibe cuestionamientos

Universidad Intercultural ofrece curso y talleres para estudiantes

Piden prohibir el uso de pirotecnia en Aguascalientes

Paquete económico es una receta de más impuestos 

Nueva producción de Nissan impulsará llegada de nuevos proveedores y…

C5i advierte sobre efectos emocionales y de ciberacoso en niños…

Sexagenaria destruye parada del YoVoy en Nacozari

Solicitan a paterfamilias no enviar hijos a clases si presentan…

Protestan contra el abandono al campo en 20 estados de…

Calvillo estrena alumbrado en el Parián, Quiosco y Plaza Principal

 Redacción

Calvillo, Ags.-El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó la inauguración de la nueva iluminación del Parián, Quiosco y Plaza Principal de la cabecera municipal, uno de los espacios más emblemáticos del corazón de nuestro Pueblo Mágico.

Estas acciones son posibles gracias al programa “Calvillo Brilla”, una iniciativa que impulsa la modernización del alumbrado público en distintos puntos del municipio.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, destacó la importancia de este programa como una estrategia integral que no solo busca el embellecimiento urbano, sino también el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia familiar en espacios públicos más iluminados y seguros. 

#LegadoParaMiGente

#CalvilloBrilla