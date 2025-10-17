Calvillo estrena alumbrado en el Parián, Quiosco y Plaza Principal

Redacción

Calvillo, Ags.-El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó la inauguración de la nueva iluminación del Parián, Quiosco y Plaza Principal de la cabecera municipal, uno de los espacios más emblemáticos del corazón de nuestro Pueblo Mágico.

Estas acciones son posibles gracias al programa “Calvillo Brilla”, una iniciativa que impulsa la modernización del alumbrado público en distintos puntos del municipio.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, destacó la importancia de este programa como una estrategia integral que no solo busca el embellecimiento urbano, sino también el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia familiar en espacios públicos más iluminados y seguros.

