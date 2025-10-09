Calvillo Brilla

Redacción

Calvillo, Ags.- Daniel Romo Urrutia durante su Primer Informe de Gobierno señaló que; “Dimos arranque al programa de iluminación más grande en la historia de Calvillo.

Con este importante proyecto se transformará la imagen urbana y rural de nuestro municipio, mejorando la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias calvillenses.

Seguiremos trabajando para que cada comunidad, colonia y rincón de Calvillo brille más que nunca”

