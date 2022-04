Calor complica abasto de agua en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Con la temporada de calor se generan más problemas para abastecer el agua en los domicilios de Jesús María, por lo que el tandeo se vuelve más recurrente, indicó el alcalde Antonio Arámbula.

En entrevista, señaló que en esta época del año el caudal de los mantos acuíferos disminuye y por ende, es más complicado el abastecimiento de agua. Además, esto se suma a problemas de electricidad en los pozos y a fallas provocadas por el vandalismo.

“En tema de calores nos baja mucho el nivel del agua, la gente consume más agua y hay problemas de tandeo, de abastecimiento. Si a esto le añades que de CFE sigue habiendo cortes, fallas, vandalismo, pues sí tenemos que estar parando los pozos”.

El edil señaló que si bien Jesús María no ha sufrido problemas de desabasto de agua a causa del clima, sí padece de constantes apagones en los 45 pozos municipales por un mal suministro de la CFE.

Por ello, trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) siempre están trabajando en reparaciones, mencionó.

En este sentido, Arámbula López llamó a la ciudadanía a permanecer al pendiente del abastecimiento de agua en los domicilios, evitar el desperdicio del líquido y reportar a CAPAS las fallas que se puedan detectar.

“En algunas partes tenemos tanques elevados, con los cuales damos abasto y en algunas partes con las pipas; el mensaje primero es cuidar el agua, no tirarla, no lavar con chorro abierto, cuidar las fugas”, finalizó.