Calificación crediticia de Aguascalientes pasó de estable a negativa

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Las perspectivas crediticias de los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro cambiaron de estables a negativas por los impactos que ya comienzan a reflejarse por el Covid-19.



De acuerdo a Aregional, las evaluaciones crediticias de los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro por la agencia Standart and Poor’s sufrieron modificaciones en marzo pasado.



De acuerdo a dicha agencia calificadora, esto se debe a la disminución de las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda local y extranjera de México que realizó el pasado 26 de marzo pasado, ya que de acuerdo al reporte emitido, se tiene expectativa de un impacto pronunciado a la economía mexicana derivada de la combinación de svocks del Covid-19 en México y en Estados Unidos, -su principal socio comercial- y de la caída de los precios internacionales del petróleo.



Adicionalmente, el hecho de que las calificaciones del soberano tengan una perspectiva negativa, indican los riesgos de otra baja calificación durante los siguientes 12 a 24 meses, como resultado de una ejecución de políticas y irregular o no efectiva; el potencial debilitamiento de las finanzas públicas, debido al difícil balance entre sostener el crecimiento del PIB, dada la baja base tributaria no petrolera del país y la rigidez en el gasto, así como del creciente presión sobre Pemex un potencial pasivo contingente para para el soberano.



Por lo anterior, la agencia calificadora revisó la negativa de estable la perspectiva de las calificaciones de estos tres estados, lo que refleja que existe la probabilidad de una nueva disminución en los próximos meses.