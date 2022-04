Califica IEE como “ordenado” el proceso electoral en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), informó en torno a la recepción de una treintena de quejas ante dicho organismo dentro del actual proceso de votaciones, lo cual consideró que se mantiene en lo previsto.

“Tenemos 30 quejas derivadas de este primer trimestre del año. Creo que es un número que no llama la atención, es lo esperado, lo normal dentro de un proceso electoral por la gubernatura. Las denuncias son bienvenidas, no tanto porque me guste que se estén quejando, sino porque cualquier duda o conflicto de algún partido político es de aplaudirse que se dirima en las instancias correspondientes”, expuso el árbitro electoral.

– ¿En qué sentido son estas quejas?

– Normalmente son por calumnias, propaganda negra, propaganda donde no debe de ser, también violencia de género y ahí trabajamos en esa recepción y trámite de quejas con el Tribunal Local Electoral.

– ¿Lo calificarías como un proceso pacífico?

– Exactamente y muy ordenado. No es para echar las campanas al vuelo, pues sí creo que la intensidad irá en aumento. Es lo normal, pero lo deseable es que también que vaya en aumento el debate público tanto de las candidatas, como de la ciudadanía sobre la mejor propuesta.

Landeros Ortiz no descartó que el número de inconformidades pueda aumentar en el siguiente mes, previo a la votación formal, pero reiteró el llamado para que no se calienten los ánimos. “Vuelvo a lo mismo: ni es un número que sobresalga en comparación de otros procesos electorales y es de aplaudirse que no se hayan dado actos de violencia en las calles, entre equipos de campaña o una situación así”.

El titular del IEE fue entrevistado este miércoles en Palacio Legislativo, donde acudió para reunirse con diputados de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso para hablar sobre el actual proceso que se votará el 5 de junio.