Calentamiento del IPhone 15 Pro Max por detalle de diseño, no por el chip

EEUU.- El filtrista Ming-Chi reveló que el calentamiento alto en los iPhones 15 Pro no sería por problemas con el procesador, sino por temas comprometedores provocados por el sistema térmico.

Ello luego que hace un par de días se estuvo comentando que el calentamiento sería en primera instancia por problemas con su chip A17 Pro que está potenciado en voltaje, usa más energía y entonces calienta mucho al equipo.

Kuo comenta que Apple hizo cambios para que este smartphone sea más ligero y delgado al cambiar a titanio, por lo que el diseño interior es diferente y eso está provocando los altos calentamientos en él.

Kuo incluso escribió los siguientes comentarios:

“Mi encuesta indica que los problemas de sobrecalentamiento de la serie iPhone 15 Pro no están relacionados con el nodo avanzado de 3nm de TSMC. Es más probable que la causa principal sean los compromisos realizados en el diseño del sistema térmico para lograr un peso más ligero, como la reducción del área de disipación de calor y el uso de un marco de titanio, que afecta negativamente la eficiencia térmica.

”Se espera que Apple solucione este problema mediante actualizaciones de software, pero las mejoras pueden ser limitadas a menos que Apple reduzca el rendimiento del procesador. Si Apple no aborda adecuadamente este problema, podría afectar negativamente los envíos durante el ciclo de vida del producto de la serie iPhone 15 Pro”.

Es interesante que el señor Kuo nota que el problema estaría principalmente en dos áreas físicas: reducción del área del disipador de calor y el marco de titanio que afecta negativamente. Aun así, Apple quiere solucionarlo a nivel software, y la única alternativa más o menos real sería reducir la potencia del procesador.

*Con información de Isa Marcial.