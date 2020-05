Calderón duda de cifras por Covid-19 y le llueven críticas

Redacción

Ciudad de México.-El polémico ex presidente panista Felipe Calderón volvió a dar de que hablar.

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, volvió a poner en duda los datos que da el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la COVID-19, y usuarios de Twitter le recordaron otros temas…

“Insinuar que hay un ‘complot’ del New York Times, de Estados Unidos, de El País, de Estaña, y The Wall Street Journal, de Estados Unidos, es absurdo, materialmente imposible”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

“¿Por qué coinciden? Porque a nivel mundial hay un fenómeno noticioso: el bajísimo número de pruebas COVID-19 y la falta de transparencia del Gobierno mexicano”, añadió.

Los internautas lo encararon por Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública que está preso en Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico; por su probable conocimiento de que el país vecino del norte metía armas a México durante su sexenio, y por las miles de muertes que provocó la guerra que él inició.

“Absurdo es decir que no te enteraste que tu secretario de Seguridad Pública era un narcotraficante al servicio del Cártel de Sinaloa”, escribió un usuario. “Enfócate en lo tuyo, ve pensando: te quedas aquí en México o le haces compañía al Chapo”, le dijo otro.

“Bla, bla, bla, bla…el único sentimiento que provocas, es sueño, pues ya te veo detrás de las rejas y bien atendido”, reprochó uno más. “Insinuar que no sabía de García Luna y su relación con el narco, así como de la operación ‘Rápido y Furioso’, nos hace creer que es un complot. ¡Imposible!”, fue otra de las opiniones.

Otros usuarios le contestaron con memes que hacen alusión al supuesto alcoholismo del que alguna vez fue señalado.

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, respondió esta tarde a las notas internacionales en las que se asegura que en México hay más contagios y más muertes por la COVID-19 de las que se han registrado oficialmente. Les dijo que sí, que viene repitiendo desde hace semanas que hay casos difíciles de dictaminar… Y también señaló que llama la atención que dichas informaciones, las de los medios internacionales, sean replicadas, el mismo día en que se esperaba el pico de contagios en el Valle de México, “por protagonistas de redes sociales, la mayoría de ellos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y unos cuantos con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad”.

“Efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas, las muertes de personas que tienen COVID-19 no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que tienen COVID-19 llegan con frecuencia en un estado de gravedad que no permite hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que se podrían tomar las muestras correspondientes después de la muerte, pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido sugerencias clínicas de COVID-19, pero no quedan registradas como COVID-19 porque no tienen demostración por laboratorio”, dijo el funcionario.

La respuesta iba dirigida a los reportajes de El País, The New York Times y The Wall Street Journal.

Con información de Sin Embargo