Calcula Mata 250 millones de pesos para concluir Distrito de Riego 01

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se necesitan recursos millonarios para la conclusión de tres secciones del Distrito de Riego 01, indicó el diputado federal Noel Mata Atilano, lamentando que al cierre no se haya tenido una respuesta por parte de la Federación.

“Le apostamos porque este proyecto se concluya en su totalidad. De las 19 secciones ya están terminadas 16 al cien por ciento, faltan tres secciones todavía por concluirse. Ya en lo particular cada una de las parcelas de los productores tendrá que meterle sus medidores de agua y con mejor ingreso para ellos”, expuso el legislador por la alianza PAN-PRI-PRD.

– ¿En esas tres secciones cuánto representaría en presupuesto?

– Tuve una reunión con Miguel Muñoz, titular de la Sedrae, me expresaba que se habla de una inversión de 250 millones de pesos. Es una inversión fuerte, donde el estado no puede solo, los productores no pueden solos y se requiere el apoyo de la Federación.

Mata Atilano informó que se están llevando a cabo las gestiones correspondientes ante instancias federales, en donde se buscará obtener recursos a partir de los remanentes que se tienen en partidas no ejercidas en su totalidad.

“El Distrito de Riego 01 es un ejemplo a nivel nacional, el cual me ha tocado apoyar haciendo gestiones como diputado buscando que se destrabara un permiso ante Pemex, debido a un gasoducto y fue un permiso que estuvo atorado por más de seis meses”, refirió el militante por el PAN.