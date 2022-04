Calcula España costos por 80 mil pesos para limpieza total de la Exedra 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Prosiguen los trabajos de limpieza en la Exedra de la Plaza de la Patria luego de la manifestación del 8M, aseveró Carlos España Martínez, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento capital, quien aclaró que el mantenimiento se desarrolla de manera paulatina.

“Diario estamos trabajando entre 20 a 25 personas, entre personal de Parques y Jardines, de servicio comunitario, de la dirección de Aseo y vamos al pasito, letra por letra. No se está utilizando solventes ni material que lastime la balaustrada. Es una labor manual cien por ciento”, expuso el funcionario.

España Martínez informó que debido a las características de la Exedra, construida en cantera y catalogada como monumento, se adquirió un producto para seguir los trabajos y que fue aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Sé que hay momentos en que no se ven los avances, pero sin duda dejamos en claro que se ha estado trabajando y ya pueden observarse algunos cambios. Este producto nos costó aproximadamente 45 mil pesos y es un líquido de base natural”, agregó el titular de Servicios Públicos.

– ¿En total cuánto va a costar limpiarla? – No tengo el dato completo, pues me falta el material que se va a seguir utilizando. Pero un promedio de unos 80 mil pesos la limpieza completa.

Durante la manifestación del pasado 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, se generaron pintas en algunos puntos del primer cuadro. Principalmente en el monumento de la Exedra y que a la fecha son visibles.

“Sí fue una manifestación que nos dejó mucho más en el tema de grafitti. Vamos a hacer un llamado a las organizaciones para cuidar esos espacios”, consideró España.