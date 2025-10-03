Calcula Cervantes de 30 a 40 iniciativas pendientes en comisión de Justicia del Congreso

17 C
Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Se buscará continuar el desahogo de iniciativas rezagadas dentro de la comisión de justicia del Congreso del Estado, afirmó su presidente Rodrigo Cervantes Medina, quien descartó que se cuente con demasiados documentos pendientes.

“Vamos a seguir combatiendo el rezago dentro de este periodo ordinario de sesiones. Es una de las comisiones donde tenemos más trabajo. Hemos avanzado bastante,  la verdad es que tenemos poco rezago y en un par de meses saldrán”, declaró el legislador por el Partido Acción Nacional.

– ¿Cómo cuántas?

– Entre 30 a 40 iniciativas, más o menos.

En ese sentido, Cervantes Medina abundó que también espera presentar algunos dictámenes en las futuras sesiones del periodo ordinario de sesiones legislativas que concluirá durante diciembre de este año.

“Por mi parte vamos a continuar presentando iniciativas y que se turnen a la comisión y que podamos seguir dándole con todo”, reiteró el legislador blanquiazul.