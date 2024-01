Cala a equipo de Taylor Swift artículo sobre la sexualidad de la cantante

Redacción

El equipo de Taylor Swift está furioso después de que el New York Times publicara un artículo de opinión a principios de esta semana especulando sobre la sexualidad de la ganadora del Grammy.

“Parece que no hay límite que algunos periodistas no crucen cuando escriben sobre Taylor, sin importar lo invasivo, falso e inapropiado que sea, todo bajo el velo protector de un ‘artículo de opinión'”, dijo una fuente a CNN Business el sábado.

La persona con información privilegiada hizo hincapié en que el artículo de opinión del Times -que propone que Swift ha estado dejando caer pistas sobre ser queer a lo largo de su carrera- no “se habría permitido que se escribiera sobre Shawn Mendes o cualquier artista masculino cuya sexualidad haya sido cuestionada por los fans.”

El extenso artículo de opinión, publicado el jueves, recopila una lista de lo que el autor califica de “pruebas” que supuestamente demuestran que el cantante de “Blank Space” es integrante de la comunidad LGBTQIA+.

Anna Marks sugiere que Swift “dejó una serie de pistas para hacer saber a los demás que es homosexual, tiñéndose el pelo con los colores de la bandera bisexual en su vídeo musical “You Need To Calm Down”, por ejemplo.

Swift, que se ha proclamado aliada de la comunidad LGBTQIA+ en el pasado, ha rechazado recientemente las especulaciones sobre su sexualidad en la reedición de octubre de 2023 de su álbum “1989”.

En el prólogo de su álbum “1989 (Taylor’s Version)”, Swift explicó que se rodea principalmente de mujeres en un intento de disuadir al público de indagar sobre su vida sentimental.

La cantante de “Lover”, que ahora sale felizmente con Travis Kelce, explicó que “juró no salir con chicos” y decidió centrarse “sólo en mí, en mi música, en mi crecimiento y en mis amistades femeninas”.

Swift dijo que previamente había decidido dar un paso atrás de “las citas, el flirteo o cualquier cosa que pudiera ser utilizada como arma contra mí por una cultura que decía creer en la liberación de la mujer pero que me trataba sistemáticamente con los duros códigos morales de la era victoriana”.

“Si sólo salía con mis amigas, la gente no podía sensacionalizar o sexualizar eso, ¿verdad? Más tarde me enteraría de que la gente podía y lo hacía”, escribió.

Swift también negó ser queer en una entrevista de Vogue en septiembre de 2019, diciendo a la revista en ese momento:

“Los derechos están siendo despojados de básicamente todos los que no son un hombre cisgénero blanco heterosexual. No me di cuenta hasta hace poco de que podía abogar por una comunidad de la que no soy parte”.