Caifanes está en riesgo de perder a Sabo Romo

Redacción

Ciudad de México.- Sabo Romo, miembro de Caifanes, reveló que por el momento se encuentra negociando su permanencia dentro de la agrupación debido a diversas inconformidades.

En declaraciones hechas en el programa de Javier Poza, en Radio Fórmula, el bajista indicó que no hay ningún descontento con los otros integrantes de la banda, sino con un contrato que está dudando en firmar.

Detalló que el problema surgió cuando se anunciaron tres autoconciertos de Caifanes en la Ciudad de México, sin embargo, no fue notificado sobre el evento, por lo que se enteró al mismo tiempo que los fans cuando comenzaron a circular los promocionales en redes sociales.

Comentó que su nombre ni siquiera aparecía en dichos promocionales.

“De un año de no vernos, hablar poco y tener contactos para ver que vamos o tenemos ganas de hacer o cómo procede, desgraciadamente, desde mi perspectiva nos encontramos con situaciones que a mí simplemente no me gustan”, dijo.

En el espacio, destacó que desde su perspectiva se ha creado una banda empática y solidaria, aún así, dijo que los desacuerdos han sido más comunes de lo que el público piensa, debido a que se interponen las situaciones de negocios.

Ni la manager Marusa Reyes o Saúl Hernández han dado comentarios al respecto.

Con información de La Jornada