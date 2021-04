Caifanes anuncia nuevas fechas de conciertos sin Sabo Romo

Redacción

Ciudad de México.- Caifanes anunció que este 7 y 8 de mayo realizarán conciertos en el SeatGeekStadium, en Chicago, con el fin de reponer las fechas que quedaron pendientes meses atrás.

Algo que llama la atención de esta nueva presentación es que en las imágenes de promoción sólo aparecen los músicos Saúl Hernández, Diego Herrera y Alfonso André, lo que da a entender que Sabo Romo, quien había tenido algunos roces con el grupo, no asistirá.

En esta ocasión Sabo Romo no ha dado ningún comentario al respecto del auto concierto de Caifanes en Chicago de este 2021, pero como lo aclaro en aquella ocasión, no es que este peleado con los integrantes, simplemente no está de acuerdo con las condiciones contractuales, por lo que al parecer el emblemático músico de la trenza y los overoles ya no tocara más con la banda.

Por lo pronto Chicago será testigo de una banda que marcó una época en el rock en español y que con los discos “Volumen1”, “El diablito”, “El Silencio”, “El nervio del volcán” siguen siendo una de las propuestas más arraigadas en la cultural del rock mexicano.

Con información de Rock 11