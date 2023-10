Caería la voladora a Tyreek Hill por sus calcetas

Redacción

EU.-En una industria donde las superestrellas tienen que vigilar cada movimiento que hacen, el receptor de los Dolphins, Tyreek Hill, que cuenta con un contrato de 120 millones de dólares, se encuentra en una situación completamente extraña. El atleta estrella informó a The Palm Beach Post sobre un aviso reciente que recibió de la NFL: una multa de aproximadamente $7,000 después del juego contra los Denver Broncos. ¿La razón? Una violación inusual del código de vestimenta que involucra sus calcetines, o mejor dicho, la ausencia de los mismos.

Hill, evidentemente desconcertado, compartió su incredulidad. “Pero me multaron por mis calcetines”, comentó. Cuando se le presionó para que diera más detalles, aclaró: “Sí, me multaron por mis calcetines”.

El contexto detrás de la multa se remonta al juego de los Broncos donde Hill anotó el primer touchdown. Sin embargo, no llevaba calcetines. Al explicar el escenario, Hill contó: “Entonces, en el juego de los Broncos, el primer touchdown, no tenía calcetines puestos”. La ausencia de sus calcetines no fue una declaración de moda deliberada. “Pero me estaban poniendo una vía intravenosa y no quería llegar tarde a la obra. Así que no tuve tiempo de ponerme los calcetines”, añadió.

La comprensión del monto de la multa provocó conmoción en el vestuario de los Dolphins. Al desplegar el aviso oficial de la liga, Hill quedó visiblemente desconcertado por la suma y exclamó sobre la multa de $7,000. Sin embargo, mantiene la esperanza. “Eran como $7,000, pero estoy apelando y cuando apele probablemente se reducirá… una locura”, afirmó Hill con optimismo.

Los Dolphins esperan volver a la normalidad tras la derrota de los Bills

Los Dolphins y Tyreek Hill buscarán recuperarse después de sufrir su primera derrota de la temporada de manera enfática contra Josh Allen y los Bills. Los Dolphins habían sido considerados los nuevos favoritos en la AFC Este, pero sufrieron para encabezar al equipo que ha dominado la división durante los últimos años. Miami y su poderosa ofensiva buscarán acertar contra los New York Giants, un equipo que cede un promedio de 30,5 puntos por partido a sus oponentes. Hill debería recibir muchas miradas en la zona de anotación, solo que esta vez debería recordar ponerse los calcetines.

