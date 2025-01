Caen ventas por incertidumbre de relación comercial con EU: AMEXME

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags. – La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Bere Frausto, advirtió que la incertidumbre generada por las políticas económicas en Estados Unidos ha impactado en la confianza de los inversionistas y en el consumo, afectando a los negocios mexicanos con presencia en ese país.

Frausto señaló que, aunque aún es incierto el impacto real de las decisiones en materia migratoria y comercial, muchas empresas han notado una reducción en sus ventas. “Se dice que la inflación ha bajado, pero en realidad es porque la gente no está comprando de la misma manera. Hay un impacto fuerte y la gente está deteniendo el dinero porque no sabe qué va a pasar”, explicó.

Sobre el posible aumento de aranceles y sus efectos en los negocios de empresarios mexicanos en Estados Unidos, indicó que cada empresa deberá evaluar su situación según su giro y la demanda de sus productos. No obstante, hizo un llamado a no depender exclusivamente del mercado estadounidense y fortalecer las exportaciones hacia otras regiones. “No podemos cerrar las puertas a la exportación. Si no es Estados Unidos, hay que movernos a otros mercados”, subrayó.

Finalmente, la líder empresarial enfatizó que, a pesar del panorama incierto, el sector debe enfocarse en encontrar oportunidades dentro de la adversidad. “Tenemos que trabajar, no nos podemos detener. La exportación y las franquicias pueden marcar la diferencia en los negocios”, concluyó.