Caen ventas en general del comercio hasta en 85% por Covid-19

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A unos días apenas de iniciar la llamada cuarentena por la contingencia de salud del Coronavirus, comercios de Aguascalientes lucen vacíos en el mejor de los casos, si no es que con las cortinas abajo en el más triste de los escenarios.

Comerciantes estiman una caída en ventas hasta del 85 por ciento a consecuencia de este problema, sin que hasta el momento se pueda calcular con certeza el monto de las pérdidas económicas para el sector.

El ex Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y locatario del centro de la ciudad Rubén Berumen de la Cerda, indicó que ya se vive una situación desesperada, donde no se sabe que tanto se pueda prolongar esta crisis y hasta donde puedan soportar los comercios.

“Esta muy triste esto, los bares, cantinas, restaurantes se mantienen cerrados, pero esto ha pegado a otros giros porque la gente no está saliendo a las calles, vea nomas en el caso del centro, se ve solo, no está como debiera, la gente no sale”.

Dijo que independientemente a ello, los comerciantes tienen que cumplir con sus obligaciones de pago de agua, luz, teléfono, renta y salarios de sus empleados, en una situación totalmente ajena y que no está en sus manos frenar.

“Algunos ya piensa en acortar sus horarios, pues ahora sí que como se dice ni las moscas se les paran, otros están haciendo esfuerzos y han implementado el servicio a domicilio aunque no les salga y otros más mejor piensan en el cierre en lo que pasa esto”.