Caen presuntos responsables de tirar 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas

Redacción

Zacatecas.-Presumen la captura de sicarios que tiraron cuerpos en plena plaza principal de Zcatecas.

Los presuntos responsables de abandonar 10 cadáveres frente a las oficinas del gobernador de Zacatecas fueron detenidos por agentes federales y del estado, según reportó David Monreal.

“Hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital”, informó el ejecutivo estatal.

Pasaron poco más de 10 horas después del hallazgo de los cuerpos, para que se informara sobre resultados del operativo. Sin embargo, no se precisó cuántos detenidos fueron ni dónde quedaron asegurados.

“Aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que, en coordinación con la fiscalía del estado, comuniquen los avances de manera constante”, añadió el gobernador. Se trató de ocho hombres y dos mujeres dentro del vehículo (Foto: @EmergenciaAgsMx)

Alrededor de las cinco de la mañana de este 6 de enero fueron halladas las personas sin vida al interior de una camioneta estacionada en la Plaza de Armas. De acuerdo con la Fiscalía de Zacatecas se trata de ocho hombres y dos mujeres, quienes presentaban golpes.

David Monreal atribuyó los arrestos al Operativo Zacatecas II, plan implementado desde el 25 de noviembre de 2021 por el gobierno federal para aumentar 3 mil 848 agentes, la división del estado, así como el uso de tres helicópteros artillados del Ejército y la Guardia Nacional.

“Heredamos un estado con los más altos índices de inseguridad, endeudado y con problemas económicos, lo que nos obliga a no desistir para regresar la paz y tranquuilidad a todas y todos los zacatecanos”, aseguró.

No daremos tregua en nuestra lucha por regenerar nuestro tejido social, seguiremos empeñados en proteger la vida y la integridad de las y los zacatecanos, no más impunidad, no más corrupción

Los cuerpos estaban apilados dentro de la camioneta (Foto: Twitter/@soymexicano2)

Hasta las 14:00 horas, la dependencia ministerial practiba estudios periciales y seguía con indagatorias para la pronta identificación, así como para la ubicación de los probables partícipes de la violencia registrada en el Centro Histórico de Zacatecas capital.

Previamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el número de víctimas y anunció el envío de refuerzos en investigación que también acudirán a Fresnillo, municipio con múltiples asesinatos por la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por la madrugada, agentes del estado recibieron el reporte sobre una camioneta Mazda CX3 color gris plata, con placas de circulación ZFS980C, la cual fue estacionada frente al Palacio de Gobierno y junto al árbol de Navidad. Del auto descendió un sujeto quien corrió hacia el callejón de Las Campanas, dejando el vehículo abandonado.

“En Zacatecas se ha presentado la disputa entre bandas delictivas y se han realizado detenciones importantes”, reconoció la institución encabezada por Rosa Icela Rodríguez. El conductor estacionó el auto y escapó hacia un callejón (Foto: REUTERS / Edgar Robledo)

Un par de horas más tarde del hallazgo, David Monreal informó en sus redes sociales de la situación y dijo que fue notificado cuando emprendería sus primeras labores. Al interior de la unidad estaban apilados los cuerpos. Este caso se registró aproximadamente a unos 15 metros de la puerta principal de Palacio de Gobierno.

“Ese vehículo, según el C5, ingresó por la parte de Quebradilla a las 5:14. Luego a las cinco veintitantos estaban dejando el vehículo frente a palacio con estos cuerpos sin vida y quien lo conducía al parecer corrió por un callejón”, detalló.

Tras finalizar su mensaje dijo que había que encomendarse a Dios y reconoció que la inseguridad es un tema pendiente en Zacatecas, pese al apoyo recibido.

Con información de Infobae