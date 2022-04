Caen los primeros adelantados de la Feria de San Marcos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Previo al arranque oficial de la Feria Nacional de San Marcos se han detenido hasta 14 personas dentro del perímetro ferial, reveló el secretario de seguridad pública municipal, Antonio Martínez Romo.

En charla con medios de comunicación luego de acudir al pase de lista para dar inicio al operativo de feria, el jefe policiaco expresó que se trata de personas que se encontraban alterando el orden, conatos de riña y realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, por lo que los oficiales tuvieron que intervenir.

“Desde días anteriores habíamos tenido bastante presencia de personas deambulando por el perímetro, por lo que nos adelantamos con presencia de policías para brindar seguridad”, expuso.

Continuó que para la estadística de la corporación ya dentro de la feria estos detenidos no cuentan, comenzado a partir del primer minuto de este sábado con el conteo regresivo.

“Ayer jueves tuvimos uno más detenido, aunque ya días antes en torno a los bares y cantinas que hay en el andador J. Pani habíamos realizado alrededor de 14 detenciones, pero si lo contáramos a partir del horario oficial no habría aún no tendríamos detenidos”, concluyó el responsable de la seguridad capitalina.