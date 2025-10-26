26.3 C
Aguascalientes
26 octubre, 2025
Tendencias

Panteras de Aguascalientes está al borde de la eliminación ante…

Lorena Martínez no será candidata por MC en 2027: Ortega 

Muere Manuel Lapuente, ex técnico de la selección Mexicana de…

Pide Anayeli Muñoz a Fiscalía no revictimizar a mujeres desaparecidas

Muere tras caída ciclista de MTB en Aguascalientes

Panteras de Aguascalientes gana a Fuerza Regia y pone la…

Tere Jiménez celebra graduación de maestros y maestras de Aguascalientes

Jesús María inaugura el Festival de Chicahual a Calavera

(Video) Gloria Trevi abre su vida en la docuserie La…

Anuncia Jiménez homenaje a Ernesto Alonso en Festival de Calaveras

Detienen a 2 tras robo millonario al Museo Louvre

Redacción 

París.- Autoridades francesas notificaron el arresto de dos hombres presuntamente implicados en el millonario robo de joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre. El valor de las piezas sustraídas, que datan del siglo XIX, supera los $100 millones de dólares.

La Fiscalía de París confirmó que una de las detenciones se efectuó en el Aeropuerto Charles de Gaulle, mientras el sospechoso intentaba huir en un vuelo hacia Argelia. El segundo fue capturado en la región metropolitana. Ambos están acusados de robo en banda organizada y asociación criminal.

El atraco ocurrió el domingo pasado, entre las ocho piezas robadas destacan una diadema de la emperatriz Eugenia y joyas de la reina María Amelia.

Las autoridades, con más de 100 investigadores en el caso, lograron recuperar huellas dactilares y ADN gracias a herramientas y una corona dañada que los ladrones dejaron atrás durante su rápida fuga en motocicleta. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, felicitó la labor policial, pero advirtió que la recuperación del botín “podría haberse trasladado al extranjero”.