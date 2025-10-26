Detienen a 2 tras robo millonario al Museo Louvre

Redacción

París.- Autoridades francesas notificaron el arresto de dos hombres presuntamente implicados en el millonario robo de joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre. El valor de las piezas sustraídas, que datan del siglo XIX, supera los $100 millones de dólares.

La Fiscalía de París confirmó que una de las detenciones se efectuó en el Aeropuerto Charles de Gaulle, mientras el sospechoso intentaba huir en un vuelo hacia Argelia. El segundo fue capturado en la región metropolitana. Ambos están acusados de robo en banda organizada y asociación criminal.

El atraco ocurrió el domingo pasado, entre las ocho piezas robadas destacan una diadema de la emperatriz Eugenia y joyas de la reina María Amelia.

Las autoridades, con más de 100 investigadores en el caso, lograron recuperar huellas dactilares y ADN gracias a herramientas y una corona dañada que los ladrones dejaron atrás durante su rápida fuga en motocicleta. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, felicitó la labor policial, pero advirtió que la recuperación del botín “podría haberse trasladado al extranjero”.