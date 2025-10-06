Caen asaltantes que robaban con pistola de plástico

Redacción

Aguascalientes, Ags,- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lograron la detención de dos personas, presuntas participes en el robo con violencia a farmacias y tiendas de conveniencia, mismos que utilizaban al parecer un arma de plástico para cometer sus ilícitos.

Luego de atender un reporte en el que se informaba de un altercado entre varias personas, oficiales de la Policía Estatal detectaron un vehículo de la marca Nissan, en color rojo, sobre la calle 30 de septiembre en el fraccionamiento Lomas del Mirador, mismo que coincidía con los datos proporcionados en un reporte, por lo que le marcaron el alto a dicha unidad.

El conductor dijo responder al nombre de Julio N de 32 años de edad, al momento de realizar una inspección corporal preventiva le localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contiene en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 25 gramos.

En tanto que su acompañante que dijo llamarse Karina N de 23 años de edad, personal femenino de la corporación estatal le detecto entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenia en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dieron un peso aproximado de 30 gramos y una báscula gramera. Además al extender la revisión al interior del vehículo, localizaron en su interior un arma de plástico tipo pistola y un envoltorio con sustancia granulada al parecer cristal que contenía en su interior 11 gramos aproximadamente.

Cabe señalar que dichas personas coinciden con las características de la pareja señalada como presunta responsable de haber cometido robos con violencia a farmacias y tiendas de conveniencia, el más reciente a la Farmacia Guadalajara ubicada en Avenida Héroe Nacozari y calle Vasco de Gama en la Colonia Gremial.

Finalmente, ambas personas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.