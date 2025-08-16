Cae presunto homicida en Villa Montaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Probable participe de un homicidio y lesiones dolosas en contra de otro sujeto con el uso de arma blanca en calles del fraccionamiento Villa Montaña, fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes en posesión de varios envoltorios de sustancia granulada con las características propias del cristal.

Fueron policías estatales que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Pintores Mexicanos detectaron a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías actúa de manera evasiva, por lo que le indicaron que se detuviera para realizarle una inspección preventiva.

El individuo dijo responder al nombre de Alberto N, durante la revision le localizaron entre sus pertenencias varias bolsas tipo ziplock que contenían en su interior sustancia granulada al tacto al parecer cristal, percatándose que dicha persona coincidía con las características de los partícipes en el homicidio registrado en calles del fraccionamiento Villa Montaña utilizando un arma blanca, con la que además resultó lesionado otro individuo.

Finalmente, Alberto N fue abordado a la unidad policial para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.