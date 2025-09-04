Cae pareja ligada a muerte de 13 bebés en Edomex

Redacción

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Mariela N y Gustavo N, ex empleados de la empresa SAFE Productos Hospitalarios S.A. de C.V., señalados como presuntos responsables de la muerte de 13 recién nacidos a quienes en noviembre pasado se les suministró un suplemento alimenticio contaminado en hospitales públicos y privados de Toluca.

Con estas capturas suman cinco los detenidos por el caso, ya que anteriormente habían sido aprehendidas Claudia N, Citlalli N y Gloria N, también vinculadas con la elaboración del producto Nutrición Parenteral Total (NPT), el cual se aplicó a los neonatos durante su atención médica.

La fiscalía mexiquense precisó que, tras las investigaciones, se determinó que los trabajadores omitieron medidas mínimas de esterilización y seguridad sanitaria durante el proceso de fabricación, lo que permitió la contaminación de los insumos con la bacteria Klebsiella oxytoca.

El suplemento contaminado fue suministrado por vía intravenosa, provocando que los bebés desarrollaran choque séptico al introducirse la bacteria en su torrente sanguíneo, lo que derivó en su fallecimiento.

Los cinco detenidos fueron trasladados al penal estatal de Santiaguito, donde quedaron a disposición de un juez del Poder Judicial mexiquense. En las próximas horas, el impartidor de justicia definirá su situación jurídica con base en los elementos que presente el Ministerio Público y las pruebas que aporte la defensa.