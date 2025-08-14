Cae pareja con droga en el Peralta Gámez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de los trabajos de vigilancia permanentes que coordina la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dos personas encontradas en posesión de sustancias al parecer ilícitas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad ministerial.

Los hechos tuvieron registro cuando oficiales de la Policía Estatal realizaban sus labores de patrullaje sobre calles del fraccionamiento José Guadalupe Peralta Gámez en el oriente de la ciudad de Aguascalientes, cuando en determinado momento observaron la presencia de dos personas que se encontraban intercambiando objetos entre manos en lo que parecía ser una transacción, sin embargo al percatarse de la presencia de la radio patrullas, dichas personas comenzaron a correr en direcciones contrarias por lo que de inmediato se logró la detención de quienes dijeron llamarse Nancy N, de 40 años y Alejandro N de 35 años de edad.

Al ser sometidos a una revisión corporal preventiva, los oficiales estatales les aseguraron de entre sus pertenencias, un envoltorio a cada uno, mismos que en su interior contenían aproximadamente 13 gramos de lo que parecía ser sustancia granulada al tacto respectivamente.

Por lo anterior los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, instancia donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.